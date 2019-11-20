أخبار البورصة المصرية .. البورصة توافق علي زيادة رأس مال "التجاري الدولي " لـ 14.6 مليار جنيه بهدف الإثابة والتحفيز





أخبار البورصة المصرية .. لجنة القيد توافق علي زيادة رأس مال المرخص للتجاري الدولي الي 50 مليار جنيه





كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية علي زيادة راس المال المرخص به للبنك التجاري الدولي (مصر) من 20 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه .





أخبار البورصة المصرية .. لجنة القيد توافق علي زيادة رأس مال المصدر للبنك الي 14.6مليار جنيه





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أن اللجنة قد وافقت أيضاً علي قيد اسهم زيادة راس المال المصدر و المدفوع للبنك التجاري الدولي من 14,5 مليار جنيه مصري إلى 14,6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 105,4 مليون جنيه مصري موزعه على 10,5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد طبقاً للإصدار السادس والعشرون .





أخبار البورصة المصرية .. الزيادة مخصصة لنظام الإثابة والتحفيز





وأضافت اللجنة أن الزيادة سوف تسدد نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية والزيادة ، حيث أنها مخصصة لنظام إثابة وتحفيز العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملين و المديرين التنفيذيين للشريحة العاشرة طبقاً لنظام الوعد بالبيع المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للبنك في 13إبريل 2011 ، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 14 من ديسمبر 2011 ، تقيداً بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " .





وأكدت علي عدم تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك بأثر الزيادة النقدية المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز والتي تمثل تقريبا 0.722 % تقريباً من قيمة راس المال.





أخبار البورصة المصرية ..غداً الخميس موعد إدراج أسهم البنك بعد الزيادة



