Advertisements
Advertisements
Advertisements

البيت الأبيض يوقف المساعدات الأمنية إلى لبنان

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية في البيت الأبيض ديفيد هيل، علنًا في التحقيق الذي أجرى ضد الرئيس دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يحجم المساعدات الأمنية عن لبنان التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، مما يترك المشرعين وواضعي السياسات في الظلام.

واعترف هيل، وهو أكبر دبلوماسي مهني في وزارة الخارجية، بالتجميد أثناء حديثه تحت القسم أمام المشرعين.

وردًا على سؤال حول التأخير المثير للجدل في المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قال هيل إنه ليس حالة منعزلة وأشار إلى لبنان.

وقال هيل، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، هناك معلومات جاءت إليّ ابتداءً من أواخر يونيو بشأن تعليق المساعدات الأوكرانية والمساعدات العسكرية اللبنانية دون أي تفسير، وفقًا لما جاء في نص صادر عن المشرعين في وقت متأخر.

وقال في روايته التي نُشرت في 6 نوفمبر عندما سئل عن حالة المساعدات إلى لبنان، لم يتم إطلاق سراحه.

ولدى سؤاله عن سبب عدم قيام البيت الأبيض بصرف الأموال التي وافق عليها الكونرس، قال هيل إنه كان هناك على ما يبدو "نزاع حول فعالية المساعدة"،و لكن تم رد جوابه بالكامل.

وتضغط إدارة ترامب، التي لم تشرح قرارها، من أجل عزل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران.

وجاء تجميد المساعدات قبل اندلاع الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة في لبنان في 17 أكتوبر ضد المصاعب الاقتصادية والفساد، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال اثنان من كبار الديمقراطيين، في رسالة حديثة إلى البيت الأبيض، إن الحجز غير المحدد وغير المبرر أثر على 105 مليون دولار كمساعدات للبنان بما في ذلك المركبات العسكرية والأسلحة والذخيرة.

وقال هيل إن كبار مسؤولي وزارة الخارجية والبنتاجون يتساءلون عما إذا كان تجميد المساعدات من قبل مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصبح "طبيعيًا جديدًا".

وفي حالة أوكرانيا، يواجه ترامب اتهامات بتهمة حجب المساعدة اللازمة لمحاربة الانفصاليين المدعومين من روسيا بينما ضغط على أوكرانيا لحفر الأوساخ على منافسه المحلي جو بايدن. بينما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان المساعدات اللبنانية البنتاجون

أخبار تهمك

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 21 ساعة

نيمار يخون برشلونة ويطعن ميسي من الخلف

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترامب لوزير دفاعه: لا أريد حربا مع إيران

النواب الأمريكي يستدعي بومبيو بشأن وثائق أوكرانيا

الصين: لا نعتزم التدخل في شؤون الولايات المتحدة

البيت الأبيض يعلن عدم التعاون مع تحقيقات مجلس النواب

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تحجب 105 مليون دولار كمساعدات أمنية للبنان

في رسالة مزعومة إلى "زيلينسكي".. "ترامب" يعد بدعم "لا يتزعزع" لأوكرانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status