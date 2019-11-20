Advertisements
Advertisements
Advertisements

"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تفقدت الوفود المشاركة في زيارة سجن برج العرب، مطبخ السجن والوجبات المقدمة للنزلاء، وتضمت فراخ وأسماك وخضروات  طازحة، والتي يتم طهيها في نفس اليوم بالإضافة إلى الفاكهة وفقا لما هو موضوع في الجدول الدوري للوجبات.

كما تفقد الوفود المشاركة،  كافتيريا السجن والتي تضم أشهى المأكولات والمشروبات ويتم بيعها للنزلاء وفقا للأسعار التي تحدد السجن.

كما حرص المشاركون على تفقد مخبز السجن ويقوم العاملين به من نزلاء السجن ويرتدون أدوات السلامة  والذى ينتج الخبز اللازمة للنزلاء بجودة عالية.

جاء ذلك في أعقاب جولة أجرها اللواء أشرف عز العرب  مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من ممثلي منظمات حقوقية ومجلس النواب بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية لتفقد أوضاع النزلاء للوقوف على اوجة الرعاية الصحية والاجتماعية.

ويشارك في الحضور وفد من الإعلامين أبرزهم أحمد موسى، تامر أمين وعمرو الليثي.
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سجن برج العرب حوادث الفجر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

نيمار يخون برشلونة ويطعن ميسي من الخلف

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

قطاع السجون يستقبل وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ببورسعيد

شاهد.. منتجات أثاث لنزلاء السجون لطرحها للمواطنين بـ"أسعار مخفضة"

مساعد وزير الداخلية للسجون: نحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السلع للنزلاء

مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين

قطاع السجون: الإفراج عن 20 ألفا و888 غارما.. ولا يوجد سجين دون قرار قضائي

"قطاع السجون": جاهزون لأي زيارات.. لا يوجد لدينا شيء نخفيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status