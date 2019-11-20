"فراخ وأسماك وفاكهة".. الوفد البرلماني والحقوقي يتفقد مطبخ سجن برج العرب

كما تفقد الوفود المشاركة، كافتيريا السجن والتي تضم أشهى المأكولات والمشروبات ويتم بيعها للنزلاء وفقا للأسعار التي تحدد السجن.



كما حرص المشاركون على تفقد مخبز السجن ويقوم العاملين به من نزلاء السجن ويرتدون أدوات السلامة والذى ينتج الخبز اللازمة للنزلاء بجودة عالية.



جاء ذلك في أعقاب جولة أجرها اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدد من ممثلي منظمات حقوقية ومجلس النواب بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية لتفقد أوضاع النزلاء للوقوف على اوجة الرعاية الصحية والاجتماعية.



ويشارك في الحضور وفد من الإعلامين أبرزهم أحمد موسى، تامر أمين وعمرو الليثي.

تفقدت الوفود المشاركة في زيارة سجن برج العرب، مطبخ السجن والوجبات المقدمة للنزلاء، وتضمت فراخ وأسماك وخضروات طازحة، والتي يتم طهيها في نفس اليوم بالإضافة إلى الفاكهة وفقا لما هو موضوع في الجدول الدوري للوجبات.