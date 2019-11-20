Advertisements
Advertisements
Advertisements

المؤبد لـ 4 سودانيين لاغتصابهم نيجيرية أمام زوجها بمدينة نصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين سودانيين بالسجن المؤبد، وإلزامهم بتعويض مدني مبدئي مليون جنيه، لاتهامهم باغتصاب ربة منزل نيجيرية أمام زوجها بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وحضر مع المجني عليهم هيئة الدفاع المكونة الأستاذ محمد محمد محمد يوسف، والأستاذ محمد أحمد رسلان، والأستاذة عبير نصار، وقدم هيئة الدفاع عن المجنى عليهم الدلائل والإثباتات التى تؤكد تورط المتهمين بالجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين "مرقص.م"، و"حلمى.ا"، و"مينا.ه"، و"سيد.ا"، تهمة اقتحام مسكن المجنى عليه "كمال الدين سليمان" بمدينة نصر، وتكبيله والتعدي عليه بألة حادة، واغتصاب زوجته المجنى عليها "عباده.س"، أمام زوجها المكبل، والاعتداء عليها وتهديدها، وسرقة بعض محتويات الشقة والهروب فور تنفيذ جريمتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدينة نصر سودانيين اغتصاب نيجيرية أخبار مصر

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق متهم بمنشأة القناطر لفضيلة المفتي في اغتصاب طفلة

تعرف على حكم المحكمة لأب اغتصب ابنته بإمبابة

المتهم باغتصاب طفل بالسلام: الاستروكس أكل دماغي.. ومستوعبتش اللي عملته في الطفل

جريمة اغتصاب تهز السويس.. سيدة عادت من السوق لتكتشف المفاجأة

ربطوه في شجرة.. الأهالي يضبطون عاطلا لتحرشه بطفلة ويسلموه للشرطة بطنطا

"قضايا الدولة" تضيف للخزانة العامة 697 مليونا و683 ألف جنيه ضرائب و176 مليونا و431 ألفا كتعويض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status