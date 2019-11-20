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المؤبد لـ 4 سودانيين لاغتصابهم نيجيرية أمام زوجها بمدينة نصر
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين سودانيين بالسجن المؤبد، وإلزامهم بتعويض مدني مبدئي مليون جنيه، لاتهامهم باغتصاب ربة منزل نيجيرية أمام زوجها بمدينة نصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
وحضر مع المجني عليهم هيئة الدفاع المكونة الأستاذ محمد محمد محمد يوسف، والأستاذ محمد أحمد رسلان، والأستاذة عبير نصار، وقدم هيئة الدفاع عن المجنى عليهم الدلائل والإثباتات التى تؤكد تورط المتهمين بالجريمة.
وأسندت النيابة للمتهمين "مرقص.م"، و"حلمى.ا"، و"مينا.ه"، و"سيد.ا"، تهمة اقتحام مسكن المجنى عليه "كمال الدين سليمان" بمدينة نصر، وتكبيله والتعدي عليه بألة حادة، واغتصاب زوجته المجنى عليها "عباده.س"، أمام زوجها المكبل، والاعتداء عليها وتهديدها، وسرقة بعض محتويات الشقة والهروب فور تنفيذ جريمتهم.
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