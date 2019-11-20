برلمانية: كلمة السيسي في قمة العشرين عكست اهتمامه بتنمية أفريقيا

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي، أمام قمة مجموعة العشرين وأفريقيا من برلين، مؤكدة أنها عكست حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لشئون الدول الأفريقية وصالحها.





وأشارت "عطوة" في بيان لها، إلى أن العلاقات بين ألمانيا وأفريقيا يمكن تطويرها بشكل كبير ويخدم الطرفين حال وجود رؤية لاستغلال الإمكانيات المشتركة المهولة لدى الطرفين سواء التكنولوجيا أو المواد الخام والأسواق الناشئة، مؤكدة على دور القمة، في تعزيز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق، وتحقيق المنفعة المتبادلة، لافتة إلى مطالبة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بمساعدة القارة في محاربة الفقر والتصدي للتغيرات المناخية.





ولفتت إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في دول القارة يحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية، وتحدياتها المختلفة، كما يمثل فرصة أكبر لتعزيز التعاون الدولي.



