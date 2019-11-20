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"الصغير": إجراء ١.٥ مليون حوالة مالية عبر مكاتب البريد شهريا بقيمة مليار جنيه

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
أحمد الشيخ
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كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن عدد الحوالات المالية التى يتم إجرائها شهريًا من مكاتب البريد بلغ حوالى ١.٥ مليون حوالة بقيمة مليار جنيه.

وأوضح "الصغير" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، أن كافة هذه الحوالات داخل مصر فقط بين المحافظات المختلفة وهو ما يعكس ثقة المواطن في البريد المصري.

وقال الصغير، أن الخدمات البريدية بشكل عام شهدت تطور كبير خلال الأعوام الماضية من خلال عمليات الميكنة التى تم إجرائها خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أنه سيتم إضافة خدمات حكومية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البريد يسعى باستمرار لضم خدمات جديدة.
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