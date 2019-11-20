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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام التعاملات وسط تباين بأداء المؤشرات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. رأس المال السوقي يخسر 1.7 مليار جنيه بختام التعاملات 

إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي  تباين بأداء المؤشرات ، حيث ساد الإتجاه البيعي من قبل المصريين والعرب ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء ، وخسر رأس المال السوقي بنهاية الجلسة نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 715.9 مليار جنيه.

أخبار البورصة المصرية .. تباين بأداء مؤشرات البورصة 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.62 % ليغلق عند 14224.3 نقطة ، بينما إرتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.85 % ليغلق عند 540.3 نقطة، وانخفض كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.42 بالمائة ليغلق عند مستوى 1427.3 نقطة.

أخبار البورصة المصرية .. البورصة تحقق قيم  تداولات اليوم  بـ 594.6 مليون جنيه 

وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية  في نهاية تداولات اليوم نحو 184.3 مليون سهم بقيمة 594.6 مليون جنيه، من خلال 16.8ألف صفقة.

أخبار البورصة المصرية ..839.9 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة اليوم 

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب في الأسهم والسندات بنهاية جلسة اليوم إلى الشراء بصافي شرائي بلغ 839.9 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع؛ حيث سجلوا صافي بيعي بلغ 822.1 مليون جنيه و17.8 مليون جنيه على التوالي.

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