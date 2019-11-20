شاهد بالفيديو.. بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي





ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 من 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.









ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داوود، والفنان خالد الصاوي.









ومن المقرر أن يذاع الحفل مباشرة على الهواء عبر شاشة "دي إم سي"، بداية من تمام الساعه الثامنة مساءا، حيث تقدم القناة تغطية مباشرة من الحفل، من خلال عدد كبير من مذيعيها، فضلا عن استضافة كبار النجوم المشاركين في المهرجان.

















تفتتح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، فعاليات الدورة الجديد من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي الدورة المهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.