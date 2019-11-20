أبرز ما جاء في خطاب الملك سلمان السنوي

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجددا أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو.

وكشف الملك سلمان، اليوم الأربعاء، في خطابه السنوي، أن السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط.

وقال إن السياسة النفطية للمملكة تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية، وتخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وأشار الملك سلمان، إلى أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها، مضيفًا: "ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعل من بلادنا مصدر فخر وعز لنا جميعا".

وأضاف الملك سلمان: "حرصنا على المضي قدماً في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة".

وبحسب قناة العربية، لفت خادم الحرمين إلى أن السعودية عازمة على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد، قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكوراً وإناثاً لسوق العمل.

وفيما يتعلق بالمرأة قال إن المملكة ستواصل جهودها في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها، كما تواصل بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.

وأوضح "نشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% عام 2017 إلى 23.2% في 2019، كما نؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال".

وأشار إلى أن هذا العام شهد ارتفاعا في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية.

وحول اكتتاب أرامكو قال الملك سلمان "الإعلان طرح جزء من أسهم أرامكو سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة فيها، ويجلب الاستثمارات ويخلق آلاف الوظائف ويعزز من حجم السوق المالية".