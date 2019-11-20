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ديسمبر المقبل.. انطلاق أولى حلقات "كلمة ورد غطها" لعمرو الليثي على أثير الشرق الأوسط

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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عمرو الليثى
عمرو الليثى
أحمد رمضان متولي
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تٌطلق الإذاعة المصرية مطلع ديسمبر المقبل برنامجها الجديد "كلمة ورد غطها" عبر أثير شبكة الشرق الأوسط والذى يقدمه الإعلامي دكتور عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني.

 

"كلمة ورد غطاها" دراما إذاعية يقدم خلالها عمرو الليثي تجربة جديدة في الأداء الإذاعي، كما يقوم بتمثيل الشخصيات بطريقة كوميدية الفنان الكبير أحمد صيام، ويجسد فيه درامياً الشخصيات الغريبة والمتنوعة للمصريين وعاداتهم وسلوكياتهم التي نقابلها في حياتنا اليومية، كما يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل ساخر وبأسلوب مبسط، و يتناول البرنامج نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.

 

"كلمة ورد غطها" تذاع أولى حلقاته عبر اثير إذاعة الشرق الأوسط، الأحد 1 ديسمبر الساعة الثامنة صباحاً، ويعاد الساعة الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

 

 وكان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع الإعلامي د. عمرو الليثي على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط، وستبدأ اذاعات اولى حلقاته في الدورة البرامحية الجديدة للإذاعة المصرية.

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