السبت.. بث مباشر لأوبرا "أخناتون" لفيليب جلاس من مكتبة الإسكندرية

في إطار النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية في مكتبة الإسكندرية، يتم عرض إنتاجًا جديدًا لأوبرا أخناتون لفيليب جلاس يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر، في تمام الثامنة مساء، بالمسرح الصغير بالمكتبة.

تتناول الأوبرا حياة الفرعون أخناتون، وهي القصة الثالثة ضمن ثلاثية جلاس عن شخصيات تاريخية ضمت قبل ذلك مُؤَلَفيه عن المهاتما غاندي، والعالم الألماني ألبرت أينشتين.

يقوم النجم أنتوني روث كوستانزو بدور أخناتون الحاكم الثائر؛ والذي شكلَّت فترة حكمه علامة فارقة في تاريخ مصر القديمة، وتقوم جني بريدجز بدور زوجته نفرتيتي، تقود الأوركسترا كارين كامنسك، ويخرج العرض فيليم ماكديرموت.