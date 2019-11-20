عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 20 وحتى 29 نوفمبر، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الدولية للمهرجان، ويُعرض مرتين، الأولى يوم السبت 23 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً في المسرح الكبير، ويُعاد في اليوم التاني الساعة 4:30 في سينما زاوية (كريم 1).

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق،وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul ThiltgesDistributionبلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.

نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضاً ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.

ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.