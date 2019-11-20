"البريد": ارتفاع محفظة ودائع العملاء إلى ٢١٨ مليار جنيه

كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن محفظة ودائع العملاء بالبريد من خلال حساب توفير البريد ارتفعت من ٢٠٠ مليار جنيه قبل ٣٠ يونيو الماضي إلى ٢١٨ مليار جنيه في ٣٠ يونيو الماضي بزيادة قدرها ١٨ مليار جنيه.





وقال "الصغير" خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة اليوم الأربعاء، إن الهيئة تحقق زيادة فى الإيرادات عام بعد عام نتيجة لزيادة الخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد، موضحًا أن البريد يعطى أعلى فائدة على حسابات التوفير للعملاء وهي ٩.٢٥٪ سنويًا.



