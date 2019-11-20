هل يجوز توريث غير الورثة الأساسيين؟ .. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ورد سؤال من أحد متابعي البث المباشر للصفحة الرسمية للدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بالدار، قائلًا: "لي خالة تريد أن لا تورث ورثتها الأصليين وتريد أن تورث ورثة غير أصليين.. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟".





فأجاب أمين الفتوى قائلًا: "هذا الأمر لا يجوز شرعا، فالميراث قانون الله سبحانه وتعالى من السماء، وأخذ به المشرع المصري، وهو أمر قهري واجب حتى ولو لم يرد المورث قبل موته، وهذا ما ورد ذكره في العديد من آيات الذكر الحكيم".





وتابع أمين الفتوى، أنه يحق لصاحب المال أن يهب ما يشاء من ماله لمن يشاء وهو على قيد الحياة، وفي هذا الحين لا يسمى "ميراث" ولكن يسمى "هبة"، وهذه الهبة لا حدود لها ولا قيود، ومن يحدده وحده هو صاحب المال.



