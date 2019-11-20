الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مدينة ترهونة

أسقط الجيش الليبي طائرة مسيرة "تركية" اليوم الأربعاء، في منطقة سوق الأحد فوق مدينة ترهونة.

وأعلنت مواقع إخبارية ليبية، أن مضادات الجيش الأرضية أسقطت طائرة مسيرة "تركية" فوق مدينة ترهونة.

وقال اللواء، مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة للجيش: "دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل طائرة تركية مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات".

وفي سياق آخر، سيطرت قوات الجيش الليبي على عدة مواقع في معسكر اليرموك والخلاطات.

وبات الجيش الوطني الليبي يسيطر على مناطق أولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقية، والطويشة والعمائم، ومطار طرابلس، وأجزاء من منطقة الرملة، بينما تسيطر ميليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة العزيزية، والطريق الرئيسي الرابط بين الهيرة وعريان، والطريق الرئيسي الساعدية والأربع شوارع جامع الثوغار، وكوبري الزهراء وكوبري السواني، حسب ما ذكرت قناة "218 "الليبية.

وشن الجيش الوطني الليبي هجوماً على عدة محاور في طرابلس تمكن خلالها من تدمير الخطوط الدفاعية لميليشيات حكومة الوفاق في عدة نقاط بمحور السبيعة.

وكانت قيادة الجيش الليبي أعلنت في وقت متأخر من ليل الإثنين قيام سلاح الجو باستهداف وتدمير ١٩ مدرعة تركية فور وصولها إلى مدينة مصراتة.

وتابع الجيش الليبي، في بيان، أن الغارة نفذت بناءً على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة برصد ومتابعة عملية نقل عدد (19 مدرعة) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة أمس الإثنين.