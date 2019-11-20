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المنشد محمود فضل والكاتب إسلام محمود ضيفا في "يسعد مساكم"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:46 م
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يسعد مساكم
يسعد مساكم
أحمد رمضان متولي
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تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، حلقة جديدة من برنامج"يسعد مساكم" تقديم ياسمين العشري وسامح ترك، حيث تستضيف الحلقة المخترع المصري، باهي أحمد، مخترع روبوت تأهيل إصابات اليد، والدكتور أحمد فوزي استشاري الصحة النفسية، ليكشف عن كيفية وصول الإنسان إلى مستوى كبير من الرفاهية النفسية.

 

كما تعرض القناة غدا الخميس في نفس الموعد حلقة جديدة من البرنامج تقديم رباب السواح ومحمد محفوظ، حيث تستضيف الحلقة المنشد الشهير محمود فضل، ليتحدث عن بداياته في مجال الإنشاد، كما تستضيف الحلقة أيضا الكاتب الشاب إسلام محمود، للحديث عن العديد من القضايا التي تشغل الشباب المصري.

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