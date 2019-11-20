وزير النقل: تطوير شامل لورش التبين للسكك الحديد (صور)

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، خاصة تطوير ورشة التبين كأحد النماذج الهامة في هذا المجال.





جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمتابعة المشروعات الخاصة بزيادة وتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد ومتابعة معدلات تطوير ورش السكك الحديدية المختلفة حيث تفقد الوزير ورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، حيث تابع أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة.





وخلال الجولة قال وزير النقل في تصريحات صحفية إن هناك أهمية كبيرة لمشروع إعادة تأهيل 81 جرار جنرال اليكتريك الذي يتم داخل الورشة حيث تم الانتهاء من عدد 2 جرار ودخولهم التشغيل الشهر الماضي وسيتوالى اعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع بعد إعادة تأهيلها لفترة اختبار مقدارها شهران للتأكد من الجاهزية الفنية لها وان كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة وبه وغيرها من مختلف الامور الفنية.





وأضاف أن هذه الاعمال تتم وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وجنرال اليكتريك لتوريد ١١٠ جرار جديد واعادة تأهيل ٨١ جرار كانوا متوقفين منذ عدة سنوات حيث يتم استخدام قطع الغيار الاصلية وتتم الاعمال تحت اشراف خبراء من جنرال اليكتريك وبايدي عمال وفنيين مصريين مشيرا الى قرب وصول أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها بعدد ١٠ جرارات جديدة، للدفعة الأولى على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.



