محافظ الفيوم يوجه بتكثيف المتابعة الميدانيىة على المشروعات والقطاعات الخدمية

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تكليفات مشددة لمسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية على مختلف المصالح والقطاعات الخدمية لمتابعة سير العمل، والمشروعات الجاري تنفيذها بشتي أنحاء المحافظة للوقوف على حجم الأعمال والآداء، وإعداد تقارير تفصيلية بما يتم إنجازه أولًا بأول على أرض الواقع، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد برئاسة محافظ الفيوم، وبحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الاسكان، والأستاذ ناصر سرحان، مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة.





خلال اللقاء، تم مناقشة المشروعات القومية التى يجري تنفيذها بمختلف القطاعات بالمحافظة، وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة والجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، وذلك لتحسين مستوي الآداء والارتقاء بمستوي الخدمات، مع رصد كافة السلبيات والمعوقات والعمل على تذليلها على الفور.







