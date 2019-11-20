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مصر والسعودية والأردن ولبنان والمغرب يتنافسون على جوائز مهرجان الإسكندرية للمسرح

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:42 م
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إنجي البستاوي
إنجي البستاوي
أحمد رمضان متولي
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن انتهاءها من اختيار العروض المشاركة في الدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة ما بين 3 حتى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، حيث استقرت لجنة المشاهدة المكونة من أستاذ النقد والدراما د. مصطفى سليم، أستاذ الديكور د. محمود سامى، وأستاذة التمثيل والإخراج إنجي البستاوي على اختيار 10 عروض من مصر والدول العربية.

 

من جانبه أكد د. مصطفي سليم أن اللجنة شاهدت سبعة عشر عرضا مسرحيا تقدمت للمشاركة من سبعة دول عربية، هي: مصر والأردن وسلطنة عمان والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والمغرب، من بينهم عرضين من لبنان، عشرة من مصر، وعرض واحد من كل دولة من الدول الخمس الباقية، وبناء على اللائحة التنفيذية للمهرجان وضعت اللجنة مجموعة من المعايير لاختيار العروض".

 

وقال: "جاءت الأولوية في الاختيار للعروض التي لم يمر على إنتاجها أكثر من عام، نظرا لأن هذا المهرجان العربي المسرحي سيقام بشكل دوري في شهر ديسمبر من كل عام، وبالتالي فهو يقيم إنتاج سنة مثله في ذلك مثل مسابقات المهرجان القومي للمسرح ومهرجانات المسرح الجامعي والثقافة الجماهيرية وغيرها من المهرجانات التي تشارك فيها عروض عام من الإنتاج المسرحي".

 

وأشار "سليم" إلى أن اللجنة رأت هناك أولوية في الدورة الأولى لوجود عرض يمثل أكاديمية الفنون بفرعها الجديد من محافظة الإسكندرية تشجيعا للطلاب هناك على المشاركة المتميزة في الدورات القادمة، وأن وجود عرض أو أكثر لا يتحدث بالعربية لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية للمهرجان طالما أن العرض لا يمثل دولة غير عربية، ويقوم على صناعته جنسيات عربية وينتج بجامعة داخل أحد الدول العربية مثل الجامعة الأمريكية بمصر.

 

و أضاف : في إطار هذه المعايير والتوصيات توصلت لجنة المشاهدة للنتائج التالية: مسرحية "بَر" من الأردن، مسرحية "هناء" من المغرب، مسرحية "العاصفة" من المملكة العربية السعودية، مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت، مسرحية "موشكا" من سلطنة عمان، مسرحية "الدكتاتور" من لبنان، بجانب عروض من مصر، وهم: مسرحية "أصحاب السعادة" من جامعة عين شمس، مسرحية "الوحوش الزجاجية" من المعهد العالي للفنون المسرحية، مسرحية "جبر الخواطر" من المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، ومسرحية "إصابات شنيعة" من الجامعة الأمريكية.

 

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، د. عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د. رانيا المشاط وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف ، الهيئة العربية للمسرح.

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