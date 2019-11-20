وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ ويعلن موعد افتتاحه

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار مستجدات الأعمال بمتحف كفر الشيخ والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020





وشهد الجولة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي.





ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات و البازارات.



