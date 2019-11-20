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وزير الآثار يتفقد متحف كفر الشيخ ويعلن موعد افتتاحه
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:42 م
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حسام زيدان
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار مستجدات الأعمال بمتحف كفر الشيخ والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020
وشهد الجولة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وإيمان زيدان مساعد وزير الآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هاني ممدوح مساعد وزير الآثار للتمويل والموارد المالية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتورة نيفين نزار معاون وزير الآثار للعرض المتحفي.
ويقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات و البازارات.
وبدأت أعمال تنفيذ المتحف عام 2004 ثم توقفت عام 2011 نظرًا لضعف الموارد المالية ثم استأنفت أعمال استكمال مشروع إنشاء المتحف عام 2018، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ لاستكمال مشروع المتحف و الذي سيتكلف 49 مليون جنيه.
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