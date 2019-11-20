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Esther Eden تُطلق أغنيتها الجديدة "My Own Way" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:37 م
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Esther Eden
Esther Eden
أحمد رمضان متولي
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أطلقت مُغنّية البوب Esther Eden أغنيتها الجديدة مع "Universal Music MENA" بعنوان "My Own Way"، جمعت فيها بين الموسيقى الإلكترونيّة وموسيقى البوب والسول  والفانك والجاز.

 

وقد عبّرت Esther من خلال كلمات أغنية "My Own Way" التي كتبتها بنفسها، عن كلّ الأفكار والآراء التي تُخالجها في حياتها اليوميّة. وقدّمتها بصوتها الحاضر بعفويّةٍ مُلفتة تراوحت بين الضحك والغضب مُضيفة بذلك بصمتها الخاصّة على العمل.

 

وعن هذه الأغنية، قالت Esther Eden: " تحمل"My Own way" رسالةً تنطق بالحقّ وتُقوّي عزيمة كلّ من خُزل يوماً".

 

والجدير بالذكر أنّ شخصيّة Esther الفنيّة مُتأثرة بتنوّع الحضارات والثقافات والأنماط الموسيقيّة التي اختبرتها، فهي لا تُقيّد نفسها بلون موسيقيّ واحد وتقول "أنا أعبّر عن نفسي "My Own Way".

 

يُذكر أنّ أغنية "My Own Way" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة .

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