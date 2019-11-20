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أمين الفتوى: لا يمكن تحريم الإنشاد بالطبل داخل المسجد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنشاد داخل المسجد بالطبل مسألة تنظيمية ولا يمكن القول بحرمة ذلك بوجه عام ولا القول بالجواز بوجه عام، والضابط في ذلك احترام المكان، وأن يكون هذا يتفق مع اللوائح التنظيمية في المسجد، وعدم التشويش مع من يؤدي الصلاة والعبادات، وأن يكون في سياق كلام حسن مثل مديح الرسول –صلى الله عليه وسلم-.

واستدل على ذلك بأذن النبي –صلى الله عليه وسلم- نفسه حينما جاءته امرأة أثناء عودته من إحدى سفرياته، وقالت له: "إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا ".

وأوضح "وسام"، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للرد على أسئلة المتابعين، اليوم الأربعاء، أنه يجوز قراءة القرآن الكريم من غير وضوء بشرط ألا يكون بمس المصحف الورقي، كأن يتم القراءة من الغيب، أو من الهاتف، أو من المصحف الورقي دون مس صفاحته.

وأكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن فوائد ودائع البنوك حلال شرعًا، لافتا إلى أن أرباح دفتر التوفير حلال شرعًا.
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المسجد الإنشاد بالطبل أمين الفتوى أخبار مصر

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