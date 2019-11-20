Advertisements
مورينيو يهدد مستقبل إيركسن في توتنهام
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
Advertisements
وجه جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام رسالة من العيار الثقيل للاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن.
وكان توتنهام قد أعلن في الساعات الماضية تعيين جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق خلفاً للارجنتيني المقال موريسيو بوكتينيو بسبب النتائج والاداء السئ للفريق.
وقال مورينيو في تصريحات سابقة خلال تحليله لاحدي المباريات في استديو بي إن سبورت الرياضية: "لا أحب الإبقاء على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار بالنادي، الأمر صعب للغاية، ولا أفكر هنا من منظور اقتصادي، ولكن من ناحية التحفيز".
وتعاقد توتنهام مع مورينيو بعقد حتي عام 2023 مع ممنحه راتب سنوي يقدر بـ15 مليون جنيه إسترليني ليصبح ثاني أعلي راتب أجراً في العالم بعد جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.
Advertisements