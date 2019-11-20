مورينيو يهدد مستقبل إيركسن في توتنهام

وجه جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام رسالة من العيار الثقيل للاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن.









وكان توتنهام قد أعلن في الساعات الماضية تعيين جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق خلفاً للارجنتيني المقال موريسيو بوكتينيو بسبب النتائج والاداء السئ للفريق.









وقال مورينيو في تصريحات سابقة خلال تحليله لاحدي المباريات في استديو بي إن سبورت الرياضية: "لا أحب الإبقاء على لاعبين لا يرغبون في الاستمرار بالنادي، الأمر صعب للغاية، ولا أفكر هنا من منظور اقتصادي، ولكن من ناحية التحفيز".



