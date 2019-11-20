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أحمد العوضي يروج لفيلم "لص بغداد"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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أحمد العوضي
أحمد العوضي
اسماء زقزوق
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قام الفنان الشاب أحمد العوضي بالترويج لأحدث أعماله الفنية وهو الفيلم السينمائي "لص بغداد"، حيث قام بنشر صورة البوستر الدعائي له في الفيلم ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث علق على الصورة وكتب فيلم لص بغداد يناير "2020"، وظهر في البوستر وهو ينظر نظرة حادة ويمسك بيده سلاح ناري، وهذا يوضح طبيعة شخصيته بالفيلم التي تأخذ شكل الأكشن والحدية.


فيلم "لص بغداد"

ينتمي فيلم لص بغداد للأفلام الكوميدية، حيث تدور أحداثه في قالب كوميدي لايت، ويتم عرضه سينمائياٱ في موسم أجازة نصف العام القادم ،تأخذ الأحداث في الفيلم في جو التشويق والأكشن والإثارة، حول من الاشخاص يغامرون بشكل كوميدي للبحث عن كنز.


الفيلم من إخراج المخرج المتميز أحمد خالد موسي، تأليف تامر إبراهيم، إنتاج أحمد بدوي، يشارك في بطولة فيلم لص بغداد كلاً من النجوم محمد إمام، أحمد العوضي أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن وعدداً آخر من الوجوه الشابة.


مسلسل لاخر نفس

شارك الفنان أحمد العوضي في بطولة المسلسل الدرامي "لآخر نفس" والدي عرض في دراما رمضان "2019" ودارت أحداثه حول زوجة ضابط شرطة يتم قتل زوجها في ظروف غامضة، وتحاول البحث عن القتلة، وتم خطف أبنائها، تسرد الاحداث بشكل درامي مشوق مميز.


مسلسل لاخر نفس من تأليف حسام علي ومن إخراج عبدالله حسن، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، هند عبدالحليم، أحمد صلاح حسني ، مراد مكرم، محمد عز.

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