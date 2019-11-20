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الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهدت الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، فعاليات مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية التي نظمتها الكلية، وذلك يوم الثلاثاء بالكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

ضمت لجنة التحكيم أ.د أحلام عبدالمؤمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور قوت القلوب الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط والدكتوريوسف اسحاق الأستاذ بقسم طرق الخدمة الاجتماعية، والدكتورهانى جودة مصباح، المدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

حيث فاز بالطالب المثالي "محمد نادي"، بالفرقة الرابعة وبالطالبة المثالية "هبة إبراهيم"، بالفرقة الثالثة.
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)
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