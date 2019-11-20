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إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت ساحة قلعة قايتباي بالإسكندرية، تنظيم مسابقة "أجمل حصان" وذلك تحت إشراف نجوى أمين رئيس حي الجمرك، بحضور منى عبد العال مدير إدارة العلاقات العامة بالحي، والتي نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية لصحة الحيوان، وشارك فى المسابقة 20 حصان وسيارة حنطور.

وأوضح بيان صادر من حي الجمرك إلى أن المسابقة تهدف إلى تحفيز كل صاحب سيارة حنطور وكل مالك حصان على أن يحافظ على صحة ومظهر حصانه وذلك لتنشيط السياحة.

من جهة أخرى شن حي الجمرك حملة تحت إشراف نجوى أمين رئيس حي الجمرك، وإدارة الكهرباء بالحى وقطاع الاضاءة وسط، لتلبية شكاوى المواطنين فى إصلاح الإنارة بالشوارع، حيث تم اليوم صيانة الكشافات المطفأة وإنارتها بحارة رضوان من إسماعيل صبرى وحارة كريم من وكالة الليمون وزاوية الرجبانى وتم ربط كشاف 33 شارع الغرياني وإنارته ورفع شبكة ساقطه على بلكونة وتثبيتها بعقار رقم 2 شارع الحلوجى مع حارة رضوان وذلك عن طريق فريق عمل السلم.

وقام فريق عمل الكابلات بالعمل على مفتاح سانت كاترين حيث تم اصلاح فازة بالغرفة وإنارة جزء مطفا وتم ربط عامود من الغرفة وانارته، والعمل على مفتاح السنترال حيث تم اصلاح فازة باللوحة وإنارة جزء مطفأ

وكما قام فريق عمل الحى بالكشف على مفتاح الشمرلى حيث تم صيانة اللوحة وعزل وتأمين الكابلات به وضبط الساعة به وتم الكشف على " برن" أبطال الرياضة حيث تم صيانة اللوحة وضبط الساعة وعزل وتأمين الكابلات به وفور الإبلاغ عن وجود غرفة تفتيش بها شرز بالمنشية تم التوجه فورا للمكان وتم الكشف على الغرفة وتبين أنها ملغيه ولا توجد بها كهرباء.
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
إقامة مسابقة أجمل حصان بمحيط قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)
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