تعديلات كبيرة في نظام مخيمات المهاجرين باليونان

ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليونانية تسعى إلى نقل ما يقرب من 20 ألف طالب لجوء من مخيمات ومعسكرات تواجدهم في الجزر إلى البر اليوناني.

وكشفت اليونان، عن خطط لإصلاح نظام إدارة الهجرة، بحيث يستبدل المخيمات المفتوحة الموجودة في الجزر بمرافق احتجاز في البر الرئيسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد أعلن نائب وزير الدفاع ألكيفيديس ستيفانيس، زيادة عدد الوافدين من تركيا، مع تجاوز أعداد المهاجرين واللاجئين عدد سكان الجزر في بعض الحالات.

وكانت مخيمات اللاجئين في ليسبوس وأربع جزر أخرى في بحر إيجه، تعاني من الاكتظاظ الشديد قبل فصل الشتاء، حيث تنام مئات العائلات في خيام خارج المنشآت الرسمية.

وتعد التغييرات المخطط لها الأهم منذ الاتفاق التاريخي عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة إلى أوروبا.