تحذير.. بريد الكتروني مرسل من مايكروسوفت - Microsoft لا تقوم بفتحه

تعد مسألة خصوصية البيانات وأمانها مسألة رئيسية، وحيث أن الهجمات الإلكترونية تستمر بلا هوادة في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الخبر يمثل تحذيراً لكل شخص موجود على الإنترنت باستخدام حساب بريد إلكتروني.





وفقًا لشركة Trustwave SpiderLabs للأمن السيبراني، فإن حملة تصيّد خبيث جديدة آخذة في الازدياد، والتي ترسل رسائل إلكترونية بالبريد الإلكتروني إلى ملف مصاب بفيروس من برامج الفدية تدّعي أنها البريد الإلكتروني المحدّث لنظام التشغيل Windows 10 من Microsoft من أجل إصابة نظام Cyborg ransomware، وفقًا لتقرير TechRadar.





كيفية التعرف على البريد الإلكتروني الخبيث

إذا صادف المستخدمون تلقي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على موضوع "تثبيت آخر Microsoft Windows Update الآن!" أو "تحديث Microsoft Windows" ، يجب ألا ينقروا عليه.





إذا قمت بفتحها، فلا تزال هناك فرصة ثانية لمنع إصابة نظامك بالفيروسات. بالنسبة لمحتويات البريد الإلكتروني ، سيكون هناك مجرد سطر واحد من النص داخل البريد الإلكتروني يقول: "الرجاء تثبيت آخر تحديث ضروري من Microsoft مرفق بهذه الرسالة الإلكترونية"، هذا المرفق قد يأتي مع ملحق ملف بامتداد ".jpg"، ولكن بدلاً من كونه صورة، يكون ملفًا خبيث بصيغة .NET، سيقوم بتثبيت البرامج الضارة على جهازك.





كيف تؤثر الفدية على نظامك

إذا نقر المستخدم على المرفق، فسيتم تنزيل ملف يسمى "bitcoingenerator.exe" إلى النظام المعروف باسم Cyborg ransomware، يقوم بتشفير جميع الملفات على نظام المستخدم المستهدف ويضيف امتداد الملف الخاص به '777' إلى جميع أسماء الملفات، سيحصل المستخدم على مذكرة فدية على النظام للخطر.



