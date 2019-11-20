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إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنفيذ عدد 318 قرار إزالة على مساحة 96 ألف متر مربع خلال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلي استمرار تلك الحملات وتكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة من أجل استرداد حق الشعب.

وأضاف محافظ البحيرة أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا، ففي مركز رشيد، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعدي على أملاك الدولة، حيث تم إزالة 6 حالات ولاية نهر النيل والري على مساحة 785 متر مربع بقرية محلة الأمير، كما تم إزالة حالتين تعد على أرضي ملك هيئة الطرق بقرية الساحل على مساحة 56 متر مربع.

وفي مركز المحمودية تم إزالة 5 حالات تعدي على أملاك دولة تخص الري على مساحة 140متر مربع بزمام قرية كوم النصر عبارة عن عشش، كما تم تنفيذ 7 قرارات إزالة على مساحة 42 متر مربع بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور، وفي شبراخيت، قامت الوحدة المحلية بإزالة 24 حالة على مساحة 514 متر مربع عبارة تند صاج مقامة أرض أملاك دولة تخص الري على طريق شبراخيت – لقانة، كما تم إزالة 10 حالات تعدي على حرم ترعة النوبارية على مساحة 453 متر مربع بنطاق مركز أبو المطامير.

وفي قرية بولين بمركز كفر الدوار أزالت الوحدة المحلية 10 حالات على مساحة 5484 متر مربع وهي تتبع هيئة الآثار تم التعدي عليها بزراعتها، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة مماثلة على مساحة 7575 متر مربع بنطاق قرية كوم القناطر مركز أبو حمص، كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة من إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة 10 حالات على مساحة 1175 متر مربع تتبع هندسة ري كوم حمادة، بالإضافة 7 حالات ملك هيئة الآثار على مساحة 2550 متر مربع بقرية الطود.
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
إزالة 318 حالة تعد على أراضِ أملاك الدولة بالبحيرة (صور)
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