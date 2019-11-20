من سيقدم حفل مهرجان القاهره السينمائي هذا العام؟

تفتتح اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي، وسيبدأ فعالياته من اليوم 20 نوفمبر حتي 29 نوفمبر الجاري.



الحفل يخرجه هشام فتحي ويقام علي خشبه المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسيتم تقديمه كلا من" دينا الشربيني" و"أحمد داوود " و"خالد الصاوي".



والمهرجان يحمل أسم السينمائي المصري الراحل يوسف شريف رزق الله الذي رحل عم عالمنا 12 يوليو الماضي، والمهرجان يضم 150 فيلماً سيتم عرضهم خلال 9 أيام وسيكون من بينهم 35 فيلماً في عرضهم الاول .



يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في يوم 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسةكمال الملاح، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب والعملاق سعد الدين وهبة،و احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة كبيرة ومميزو.