Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء حفل الخطاب الملكي بحضور خادم الحرمين وولي العهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر مجلس الشورى، لإلقاء خطابه السنوي الذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى

ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين في المملكة وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من رجال الصحافة والإعلام.

وأعرب رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيرًا إلى أن الكلمة الضافية التى يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.

وأضاف آل الشيخ: "بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة فى سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قرارًا، رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولي العهد خادم الحرمين المملكة السعودية

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 19 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد ينسحب من صفقة الموهوب ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ ساعة و نصف

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة مدوية من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

11 ربيع الأول.. الملك سلمان يلقي خطابًا بمجلس الشورى

صدي - السعودية| خادم الحرمين يلقي الخطاب السنوي ويفتتح أعمال مجلس الشورى للسنة الجديدة غدًا

مكة - السعودية| خادم الحرمين: بلادنا لن تحيد يوماً عن تطبيق شرع الله

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشوري الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status