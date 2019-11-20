بدء حفل الخطاب الملكي بحضور خادم الحرمين وولي العهد

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر مجلس الشورى، لإلقاء خطابه السنوي الذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى



ويشمل الخطاب، وفقا لبيان صادر عن مجلس الشورى، مراجعة للمنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، والسياسية والاقتصادية والأمنية.



ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين في المملكة وعدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من رجال الصحافة والإعلام.



وأعرب رئيس مجلس الشورى السعودى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن اعتزازه بمناسبة تشريف خادم الحرمين الشريفين للمجلس، مشيرًا إلى أن الكلمة الضافية التى يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين ترسم معالم السياسة للمملكة، وتحدد منطلقات العمل لمجلس الشورى.



وأضاف آل الشيخ: "بدعم القيادة وبتعاون الجهات الحكومية عقد المجلس 65 جلسة فى سنته الثالثة من الدورة السابعة، وأصدر 262 قرارًا، رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين".



