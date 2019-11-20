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نتائج مميزة لأبطال رفع الأثقال المكفوفين ببطولة العالم

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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منتخب مصر لرفع الأثقال المكفوفين
منتخب مصر لرفع الأثقال المكفوفين
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حصل المنتخب المصري في منافسات   الرجال والشباب علي ١٤ ميدالية متنوعة ببطولة العالم  وهي ٤ دهب و٨ فضة و ١ برونزية.

وحقق اللاعب احمد عادل حميد  ٢ دهب ناشئين ومحققا رقم عالمي جديد في فئة الناشئين بثقل ١٨٥كجم وكسر الرقم العالمي السابق بمقدار ٥كجم و ٢ فضة عموم رجال في فئة وزن ٦٠كجم.

وحقق اللاعب محمد الجمال ٢ فضة ناشئين  في فئة وزن ٦٧.٥كجم كما حقق اللاعب محمود شيحتة  ٢ ميدالية ذهبية في فئة الناشئين والمركز الرابع في فئة وزن ٦٧.٥كجم.

كما حقق اللاعب خالد علي السيد ٢ فضة في فئة وزن ٧٥كجم للناشئين.

وحقق اللاعب علي القشاوي المركز الرابع فى فئة العموم رجال في فئة وزن ٧٥كجم.

 وحصل اللاعب محمد رمضان  علي ٢ فضة  للناشئين  في فئة وزن ٨٢.٥كجم. وحصد اللاعب احمد عليوه ١ميدالية فضة و ١ برونز. 

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمكفوفين قد تم تشكيله منذ عامين فقط وقد شارك في بطولة العالم الماضية التي أقيمت في الاقصر بنوفمبر الماضي وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العالم للبطولة.
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