فتح تحقيقي في واقعة مُعلم مدرسة "هنشير البقر".. ومقترح لتغيير إسمها

قررت وزارة التربية فتح تحقيق بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعلم داخل مدرسة 'هنشير البقر' في القصرين وكان بصدد توزيع لمجة داخل وعاء بلاستيكي على التلاميذ وبطريقة 'مهينة.'





أكد المندوب الجهوي للتربية في القصرين، أن هذه المدرسة تضم فضاء للمطعم المدرسي وتم استغلاله للتدريس، لافتا إلى أن مدير المدرسة لا يملك ترخيصا في استغلال هذا الفضاء.





وقال إن مدير المدرسة تلقى عقوبة منذ 2010 خاصة بالتصرف في المطعم المدرسي، كما تلقى في 2016 توبيخا ثم أحيل على مجلس التأديب ونال عقوبة من الدرجة الثانية في 2019 في علاقة بالمطعم المدرسي.





وأوضح أن العقوبات تتعلق باستغلال فضاء دون ترخيص وعدم احترام شروط النظافة والسلامة، قائلا إن المندوبية قامت بزيارة يوم 15 نوفمبر 2019 وتلقت تقريرا في جملة من المخالفات وتم إثرها فتح بحث إداري منذ ذلك التاريخ.





وبيّن أن اللمجة تخضع لكراس شروط في حين أن مدير المدرسة لا يحترم تكامل اللمجة وتوازنها، ملاحظا تسجيل عدة إخلالات سيتم رفعها إلى وزارة التربية.



