هل الطهارة شرط لصحة الطواف؟.. الإفتاء تُجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رؤية المتوفي في المنام في حالة جيدة ومبتسم وشيء يستبشر ويفرح بها يعني أن حاله في الأخرة جيد وحسن.





وأوضح "وسام"، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للرد على أسئلة المتابعين، اليوم الأربعاء، أن الطهارة ليس شرط لصحة الطواف وفقًا لقول ابن تيمية وهو مخالف لما عليه جمهور الفقهاء، ولا ينبغي اللجوء إلى هذا الرأي إلا في حال الضيق الشديد، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، واستثنوا من ذلك صاحب العذر، مثل الحائض والنفساء التي لم تطهر في حيضها ونفاسها وإذا طافت يكون عليها شاه، وعلينا أن نراعي الخروج من الخلاف، لكن من يقع في الحرج ينكر المتفق عليه وليس المختلف فيه.



