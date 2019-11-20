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محمد رمضان يُشوق محبيه لحفل موسم الرياض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:18 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد
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بدأ الفنان محمد رمضان في الترويج لحفله بالسعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر رمضان مقطع فيديو جديد له من كواليس استعداده لذلك الحفل، وعلق على الفيديو قائلاً:"من بروڤات أقوى حفلة في الرياض، ثقة في الله نجاح، ميعادنا غداً ٢١نوڤمبر".

موسم الرياض الترفيهي

وفي سياق آخر،يُشار أن فعاليات موسم الرياض بدأت في يوم11 أكتوبر الماضي،ومستمر إلى نهاية شهر يناير لعام 2020، وشهد موسم الرياض إقامة العديد من الحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي من أبرزهم :عمرو مصطفي، عمرو دياب، تامر حسني،شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم،تامر عاشور، نجوي كرم،أصاله، عاصي الحلاني،صابر الرباعي، ديانا حداد،حسين الجسمي .

كليب "السلطان"

ومن الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أحدث كليبات الغنائية بعنوان "السلطان"، وحقق الفيديو نجاحًا كبيرًا منذ الساعات الأولى التى طرحها فيه.

مشاركة محمد رمضان في رمضان 2019

وفي سياق مختلف، يُذكر أن محمد رمضان خاض الماراثون الرمضاني بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا،وتم تكريمه على هذا الدور من قبل إدارة مهرجان القنوات الفضائية.

مشاركة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"

ويصور رمضان حاليًا مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل سيتم عرضه في رمضان2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر.
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