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توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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بوابة الفجر
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شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أركان حرب صلاح عبد القادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ظهر اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول ترخيص استغلال رصيفى ٥، ٦ الى أرصفة الحاويات الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والذى وقعه كلا من اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى علاء إبراهيم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمركز الإدارة الآلية بهيئة الميناء. 

ويهدف هذا البروتوكول إلى زيادة مساحة التداول من خلال ضم رصيفى ٥، ٦ والساحات الخلفيه الى المحطة الخاصة بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع،، مما يساهم فى امتداد الساحات الموازية بالخلف لزيادة الطاقة الاستيعابية الى الحد الأقصى وبالتالى تحقيق طفرة كبيرة في مجال تداول وتنوع البضائع الواردة بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية للتعامل مع أجيال حديثة من السفن وزيادة الدخل القومى المصرى.

وفى سياق متصل، أشادت محافظ دمياط بهذا التعاون المثمر والبناء لتعميق وتدعيم وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة تداول الحاويات والبضائع، لافتة إلى أن ضم رصيفى ٥، ٦ بإجمالى أطوال ٤٠٠ متر وساحة خلفية ٨٠ ألف متر مربع سيحدث إنجاز غير مسبوق لتحقيق أعلى نسبة إستغلال بين المحطات الوطنية والخاصة. 

ومن جانبه أكد اللواء بحرى وليد عوض الى استمرار نجاح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والتى بدأت عملها بهيئة ميناء دمياط منذ عام ١٩٨٦ كما بلغ عدد الحاويات المتبادلة بالمحطة مليون و١٥٣ ألف حاوية خلال العام الماضي مشيرا الى أن المحطة الخاصة بالشركة قد قاربت الى الوصول للحد الأقصى للتداول، إذ تم توقيع هذا البروتوكول لمواكبة الزيادة المستمرة فى مجال تداول الحاويات والبضائع وتعزيز قدرات الشركة، هذا وقد أهدى رئيس هيئة ميناء دمياط دروعا تذكارية للدكتورة منال عوض واللواء توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناءصلاح عبد القادر تقديرا لدعمهم الغير مسبوق ورعايتهم للمبادرات التى تتبناها الهيئة.
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال رصيفي حاويات بميناء دمياط (صور)
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