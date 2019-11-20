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وزير الثقافة تفتتح متحف قصر السينما وتحضر حفل تأبين هيثم أحمد زكي السبت المقبل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:12 م
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وزير الثقافة
وزير الثقافة
الفجر الفني
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تحضر الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، حفل تأبين الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، والذى من المقرر إقامته يوم السبت المقبل، كما تفتتح وزيرة الثقافة متحف قصر السينما.

 

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما انه قد انتهي من إنشاء متحف قصر السينما الذى يحتوي علي آلات عرض سينمائية وكاميرات ٣٥ مللي و١٦ مللي وأجهزة صوت وجهاز تليسين جميعها يعود لفترة الخمسينات والستينات.

 

كما أكد عبدالمنعم علي أهمية وجود هذا المتحف بقصر السينما حتي يتيح لرواده ولدارسي فنون السينما معرفة التاريخ لهذا الفن العريض، وصرح أن متحف السينما سيكون مجانًا لكافة المواطنين.

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