تسليم عقود مساكن "الكسارة" بعد تطويرها لمستحقيها في رشيد (صور)

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بتسليم عقود الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين لتوفير حياه كريمة لهم ولأبنائهم وذلك بعد إجراء لجنة القرعة لتوزيع تلك الوحدات على مستحقيها حيث قامت اللجنة بأداء عملها ومهامها وتم إخطار كل مواطن برقم الوحدة والعمارة الخاصة به.



وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من بناء عدد 5 عمارات سكنية عبارة عن دور أرضى وعدد 5 أدوار علوية بواقع 4 شقق لكل طابق وتضم 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية تم تشطيبها بالكامل بتكلفة بلغت 21مليون و300 ألف جنية، وذلك في إطار اتفاقيه التعاون الموقعة بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقه الكسارة باعتبارها من المناطق العشوائية الغير آمنة والتي كانت تمثل خطورة على أرواح المواطنين.



وأضح "أمنه" أنه تم إزالة المباني الموجودة بالمنطقة بالكامل وعددها 43 منزل وإسناد أعمال تنفيذ العمارات الجديدة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وإعادة بنائها مرة أخرى، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراعاة وجود مساحات خضراء.



وأضاف محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتذليل كافة المعوقات التي كانت تواجه مشروع تطوير منطقة الكسارة برشيد بعد توقفه بالإضافة لتحملها لمبلغ 60 ألف جنيه شهريًا قيمة الإيجار الشهري الذي كانت تدفعه للمواطنين خلال تلك الفترة لعدم تكبدهم أي مصاريف إيجارية.



ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه سيتم التنسيق مع المحافظة للعمل على تلبية كافة الاحتياجات خلال السنوات القادمة ومضاعفة المخصصات المقررة للعمل على تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية وتحويلها من صورة إلى صورة أخرى في إطار رؤية مصر 2030م، مؤكدًا أن رشيد ستنال نصيب كبير من تلك المخصصات.



كما أكد أعضاء مجلس النواب الحضور أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وتقف دائما بجانبهم وتقدم من خلال مشروعاتها العملاقة التي تنفذ باستمرار رسالة لكل مواطن أن الدولة قوية وقادرة على حماية أبنائها ومواطنيها من خلال العمل والإنتاج والبناء والتنمية.



ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة أنه لم يعد هناك مناطق غير آمنه على مستوى المحافظة بعد وضع خطة تطوير تلك المناطق بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة كانت تضم 7 مناطق أخرى عشوائية غير آمنة بمراكز دمنهور "عزبة سعد، عزبة عتمان، القلعة"، وكفر الدوار "السناهرة" وأبو المطامير "باط الكوم"، وحوش عيسى "أبو بطيحة"، ووادي النطرون "بحيرة الصرف".



وفي ذات السياق، أكد محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع بشائر الخير 4 والذي ستهدف إقامة عدد 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة على مساحة 30 فدان، مؤكدًا على إن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة حيث بلغ حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية والمشروعات القومية خلال عام واحد 26 مليار جنية.



في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بمختلف المناطق النائية والمحرومة والعشوائية والغير آمنة والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم بالعمل الجاد والمستمر والبناء والتشييد.