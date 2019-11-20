"قطاع السجون": جاهزون لأي زيارات.. لا يوجد لدينا شيء نخفيه

نظمت وزارة الداخلية، اليوم، زيارة إلى منطقة سجون برج العرب بالإسكندرية لتفقد أوضاع النزلاء للوقوف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.





وأكد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على جولة ميدانية لتفقد لسجن برج العرب بناء على طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب.





وأكد مساعد وزير الداخلية: إننا جاهزون في أي وقت لاستقبال زيارات عقب موافقة النائب العام، ولا يوجد لدينا شئ لنخفيه، فكل شئ وفقا للوائح والقانون يتم تطبيقه على للنزلاء.





ويشارك في الحضور ممثلى مجلس النواب ومنظمات حقوقية وقيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ووفد من الاعلامين ابرزهم احمد موسى ، تامر امين وعمرو الليثي.



