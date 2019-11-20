صوفيا ياسين بطلة الحلقة القادمة في "الأبواب المغلقة" لـ جورج قرداحي

تستعد الفنانة الشابة صوفيا ياسين، في المشاركة في عدة أعمال سينمائية ومسرحية خلال الفترة المقبلة.

وتشارك صوفيا بحلقة خاصة من خلال برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يقدمه الإعلامي الكبير جورج قرداحي، عبر قناة أون الفضائية، والعمل يحمل اسم "فتاة الفيسبوك"، حيث تجسد دور البطولة في العمل.

وتدور أحداث الحلقة في إطار درامي حول ما تفعله بعض الفتيات من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والطرق الاحتيالية التي تتم من خلاله.

الجدير بالذكر أن الفنانة صوفيا ياسين هي ممثلة شابه خريجة ورشة نقابة المهن التمثيلية وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، كما شاركت في عرض مسرحي بكندا مع المؤلف لينين الرملي في إطار التبادل الثقافي بين مصر وكندا، كما أنها مؤدية جيدة للغناء وقدمت عدة أعمال إذاعية.