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إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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إنجي علاء
إنجي علاء
الفجر الفني
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أعربت السيناريست إنجي علاء مؤلفة مسلسل "بلا دليل"، عن سعادتها برأي المهندس نجيب ساويرس عن مسلسل "بلا دليل" لكونه يعشق الفن ويتابعه حيث كتب على حسابه الخاص بتويتر: "اول مرة اتشد لمسلسل: بلا دليل برافو أداء رائع" مما اسعدها هي وصناع العمل.

 

وردت إنجي عليه: "دي شهادة نعتز بيها والله" كما كتب توقعه عن من قاتل شخصية تيمور في المسلسل وتوقع شخصية حبيبة التي تقوم بأدائها النجمة درة وأشاد بالعمل قائلا "برافو #بلادليل" وذلك بعد ان احتل هاش تاج #مينقتل_تيمور الترند الثاني على مصر بعد تفاعل الجمهور مع الحادث الغامض لمقتل شخصية تيمور الهواري من مسلسل بلا دليل والحيرة التي سببها غموض المسلسل للجمهور عن من الذي تسبب في مقتله ولا يزال القاتل مجهول ولكن نشرت مؤلفة العمل إنجي علاء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ان حلقة اليوم الأربعاء وهي حلقة ٢٣ سيظهر اول دليل في القضية والحقيقة ستظهر ولكن بالتدريج.

 

"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة الحادية عشر مساء وعلى تطبيق WATCHiT.

 

المسلسل هو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.

إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
إنجي علاء: رأي "ساويرس" في مسلسل "بلا دليل" أسعدني (صور)
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