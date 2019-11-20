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"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة، بشكل دائم على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز وإنطلاقا من أهمية التوعية للطلاب بالمدارس ضد قضايا العصر، حيث قدم فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإدارات التعليمية ومراكز الشباب والرياضة، مبادرة بعنوان "لا للتنمر"، وذلك بمدرسة الدكتورة حكمة ابو زيد الابتدائية.



حيث تناولت سامية شوقي، أخصائية حماية الطفل بمجلس مدينة "القوصية"، الحديث حول المفاهيم التي ظهرت في الفترة الأخيرة مثل "التنمر المدرسي والبلطجة والتسلط والترهيب والاستقواء"، وهي ظواهر سلبية  ظهرت في المدارس.


وأكدت الأخصية على ان التنمر المشكلة الأكثر حضورا من مشاكل العنف في المدارس كما تحدثت عن أسباب التنمر وطرق علاجه، مضيفه ان ظاهرة التنمر المدرسي هو سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمدا جسديا أو نفسي،.


وفي سياق متصل قدمت تعريف عن التنمر المدرسي، بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ويمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية بالكلمات مثل التهديد التوبيخ الإغاظة والشتائم، كما يمكن أن تكون بالاحتكاك الجسدي كالضرب والدفع والركل أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي  بقصد.


كذلك تحدثت عن أسباب ظهور التنمر في المدارس والتغيرات التي حدثت في المجتمعات والمرتبطة أساسا بظهور العنف والتمييز بكل أنواعه، واختتمت فعاليات اللقاء بمناقشة الحضور حول كيفية مواجهة التنمر، كما تم عمل ورشة عمل لكتابة بعض العبارات التي تمثل دعوات ونصائح من الطلاب لبعضهم البعض والتي تهدف إلى عدم التنمر.

"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
"لا للتنمر" أحدث مبادارت قصور الثقافة بـ"أسيوط" (صور)
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