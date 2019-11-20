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الزمالك يتمسك بجماهيره في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:01 م
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جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
هاني عصام
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تمسك مسئولو نادي الزمالك بعودة الجماهير للمدرجات خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباريات الزمالك في بطولة الدوري بأعداد محدودة من الجماهير بدون السماح بالحضور بشكل طبيعي.

وشهدت بطولة افريقيا تحت 23 سنة حضور الجماهير بشكل كبير وتقديم وجهة مشرفة.

ويرغب الزمالك في عودة الجماهير خلال دور المجموعات لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.

ويرغب مسئولو الزمالك في خوض لقاءات دور المجموعات على ستاد القاهرة بعد فترة غباب طويلة بسبب خوض اللقاءات على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويحتاج الفريق كثيرا لجماهيره في دوري المجموعات بسبب صعوبة اللقاءات وتشكيل ضغط معنوي على المنافسين وضرورة الفوز بكل المباريات في مصر.

حدد نادي الزمالك بشكل رسمي ملعب القاهرة لاستضافة مبارياته خلال دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من جانب ستاد القاهرة على احتضان مباريات الفريق القارية.
وينتظر مسئولو النادي حاليًا موافقة الجهات الأمنية على الأمر واحتضان مبارياته خلال دور المجموعات من منافسات افريقيا.

وحال تعثر خوض المباريات على ستاد القاهرة سيكون الحل البديل أمام إدارة نادي الزمالك هو ملعب السلام.
ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بلقاء مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير يوم 30 من الشهر الجاري.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على متابعة مباريات بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الوقت الحالي ومراقبة نجوم افريقيا الصاعدين لعدة أهداف وعلى رأسها الاطمئنان على مستوى لاعبي الزمالك بين صفوف المنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى البحث عن هداف مميز.

ويضم المنتخب الأوليمبي الرباعي مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي بين صفوف الفريق الأبيض.

ويعتبر مصطفى محمد وصبحي من العناصر الواعدة والتي يتوقع لها الجميع مستقبل واعد ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد السلام والذي يمكن توظيفه في أكثر من مركز سواء على صعيد الدفاع أو الجبهة اليسرى ويعتبر بمثابة لاعب جوكر بين صفوف القلعة البيضاء.

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