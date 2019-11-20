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بالتعاون مع وزارة الاستثمار.. افتتاح الدورة السابعة لمسابقة البنك الاسلإمى "رواد التحول" فى مصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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بوابة الفجر
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افتتحت الدورة السابعة من مسابقة البنك الإسلامي للتنمية، "رواد التحول"، صباح اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019م، والتى عقدها فى مصر، بالتعاون مع مسرعة الأعمال "فلك"، اكبر مسرعى الشركات الناشئة فى مصر، والتى اسستها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث تم دعوة المتقدمين لعرض أفكارهم التي تخدم الإسراع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ومن المنتظر عقد حفل الختام مساء اليوم، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاعلان عن اسماء الفائزين فى المسابقة.

وعقدت الاحتفالية في الحرم اليونانى بالجامعة الامريكية، بوسط القاهرة، صباح اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الاعمال، وتحت إشراف الدكتورة حياة السندي، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقام البنك الإسلامي للتنمية بإطلاق المسابقة في يوليو ٢٠١٨، وهي إحدى مبادرات (صندوق استثمار ترانسفورم) الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار، والذي تأسس بهدف دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بالتركيز على تنمية العنصر البشري عبر تشجيع العلم، التكنولوجيا، والابتكار.

وأكد الدكتور بندر بن الحجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، أن الشباب هم الثورة الحقيقية لمصر ومستقبل رواد الاعمال فيها، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية فى كافة دول العالم تشير إلى أن الشباب هم مستقبل هذه الدول، والمحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل هو الابتكار.

وأوضح أن البنك الاسلامى للتنمية يدعم جهود حكومة مصر فى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع الخاص والشباب، مقدما الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جهودها فى دعم الشباب، مؤكدا أن خطة البنك لمدة 5 اعوام مقبلة هى دعم الشباب ومساعدتهم فى بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا باساليب مبتكرة، من خلال مسارات تتمثل فى دعم المبتكرين والتمكين الاقتصادى، مشيرا إلى أنه تم تطوير برنامج المنح الدراسية، وذكر أن البنك سيدعم انشاء شركات ناشئة فى مصر، فى اطار الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكدت حياة السندى، كبير مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن احدى الامور الرئيسية للبنك هو دعم الشباب فى القارات التى يعملها بها البنك، وعمل منصة لربط ونقل التكنولوجيا من دولة إلى اخرى.

وأوضحت أن هناك 500 مليون دولار مخصصين من البنك الاسلامى للتنمية لدعم صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بمسابقة "رواد التحول"، وجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية فى دعم رواد الاعمال، مشيرة إلى أن تشجيع المبتكرين اصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم، مع ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.


وقال شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الاعمال:" نحن نؤمن بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأحد أهم وسائل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على كافة الأصعدة، لذا نحن فخورون اليوم بإطلاق فعالية "رواد التحول” لأول مرة في مصر واستضافتها في مسرعة الأعمال "فلك" -أحد أكبر مسرعات الأعمال في المنطقة، والتي تدعمها الحكومة المصرية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.


وأضاف:"اسست وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، شركة "مصر لريادة الأعمال" الذراع الاستثماري للوزارة فى 2017، وأول صندوق رأس مال مخاطر حكومي لدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار الأمر الذي يعكس التوافق الكبير بين الهدف الذي انشأت من أجله ومبادرة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، واستثمرت وأسست شركة مصر لريادة الأعمال ثلاث مسرعات أعمال من بينها مسرعة الأعمال"فلات6 لابس، ومسرعة الأعمال "فلك" مكان استضافة فعالية اليوم ومسرعة أعمال أخرى متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتوازي مع ذلك، قامت الشركة بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات الناشئة الواعدة ذات أثاراً اجتماعية واقتصادية كبيرة في مجالات الشمول المالي والنقل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها.

وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني لنحو أكثر من 1000 شركة ناشئة، والاستثمار في ودعم نحو أكثر من 100 شركة من مختلف مراحل النمو من خلال مسرعات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وشركة مصر لريادة الاعمال، وكذا بإسهامها في تمكين الشباب وخلق فرص العمل والنمو، ومنذ يومين فقط، حصلت إحدى شركاتنا الناشئة "نواة "على جائزة المركز الثاني بمسابقة " مبادرة رواد أعمال أفريقيا " المقدمة من الملياردير الصيني جاك ما، كما حصلت العديد من شركاتنا الناشئة على تمويلات إضافية فضلاً عن ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 10 أضعاف مبلغ استثمارنا الأولي.

وقدم الشكر للبنك الاسلامى للتنمية على دعمه المتواصل لجهود التنمية في مصر والتزامه بدعم الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب.

 

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