مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم ليستر سيتي

يستهدف نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب فريق ليستر سيتي حسبما أكدته تقارير صحفية إنجليزية.



وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي وجلبه لصفوفه بعد تألقه مع "ثعالب" ليستر هذا الموسم.



وأفادت صحيفة "مانشستر ايفينينج نيوز" بأن هدف مانشستر يونايتد 'جيمس ماديسون حيث علمت الجريدة من مصادر قريبة من اللاعب أنه لم يتم الاتفاق مع ليستر على عقد جديد حتى الآن، وسينتظر جيمس ماديسون حتى نهاية الموسم لتحديد مستقبله.



وأضافت الصحيفة بأن المصادر مقربة من اليونايتد أكدت أن سن اللاعب ماديسون -23 عام- هو السن المناسب للتعاقد معه، كذلك حقيقة أن ماديسون كان مشجعاً ليونايتد وصديق مقرب من هاري ماجواير هي اشياء تشجع النادي على التعاقد معه.