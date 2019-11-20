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نجم المنتخب الأوليمبي في الزمالك

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:05 م
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أحمد فتوح
أحمد فتوح
هاني عصام
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وضع مسئولو نادي الزمالك إسم أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة ضمن أولوياتهم لاستعادته خلال يناير المقبل.

وأعار الزمالك لاعبه في يناير من الموسم الماضي إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف موسم.

ويواجه مسئولو الزمالك صعوبة أمام عودة اللاعب بسبب تمسك إدارة سموحة ببقاء اللاعب معهم للحاجة إليه حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وظهر اللاعب بمستوى أكثر من رائع خلال منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة ونجح في لفت الأنظار إليه.
ويحتاج الفريق للاعب مهم وصاعد في الجبهة اليسرى تحسبا لاحتراف عبدالله جمعة الذي ترغب عدة أندية خليجية في التعاقد وبقائه غير مؤكد.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.


قرعة دوري أبطال إفريقيا


المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مصر المنتخب الاوليمبى الزمالك اخبار الرياضة احمد فتوح

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