Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القاهرة يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي، حيث حصل المهندس أحمد الدميري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث.

كما حصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني، ومركز تكنولوجي حي مصر الجديدة على المركز الثالث، كما قام بتكريم المراكز التكنولوجية بأحياء شبرا والزيتون والنزهة لحصولهم على جوائز التميز الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات العاصمة.

كما قام بتكريم الحاصلين على دورات إعداد قادة المستقبل وماجستير إدارة الأعمال التي نظمتها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في جائزة التميز الحكومي .
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز تكنولوجي حي المعادي اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التميز الحكومي أحمد الدميري

أخبار تهمك

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة مدوية من برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ ساعة و نصف

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد ينسحب من صفقة الموهوب ويمنح برشلونة فرصة ذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يكرم الطالبة هبة محمد لحصولها على المركز الثاني في الثانوية العامة

118 خدمة تقدمها مراكز خدمات المواطنين التكنولوجية "تعرف عليها"

محافظ القاهرة يكرم 50 متسابقا من أبناء الجمعيات الأهلية

"الدميري" يحصل على جائزة التميز الحكومي.. وأحياء المعادي ومصر الجديدة الأفضل

محافظ الجيزة يهنئ حي العجوزة بحصوله على المركز الثاني في التميز الحكومي

محافظ الدقهلية يكرم 3 قيادات لحصولهم على جائزة التميز الحكومي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

12:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status