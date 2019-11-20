محافظ القاهرة يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي، حيث حصل المهندس أحمد الدميري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث.





كما حصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني، ومركز تكنولوجي حي مصر الجديدة على المركز الثالث، كما قام بتكريم المراكز التكنولوجية بأحياء شبرا والزيتون والنزهة لحصولهم على جوائز التميز الحكومي.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري مديريات العاصمة.





كما قام بتكريم الحاصلين على دورات إعداد قادة المستقبل وماجستير إدارة الأعمال التي نظمتها وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في جائزة التميز الحكومي .



