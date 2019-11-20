"علقة موت" و"12 وصل أمانة ".. حبس خفيرين اتهموا عاطلا بسرقة توكتوك



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين والقاء القبض عليهما.



وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حلوان بلاغا، يفيد بأن "سلامة. ع. س" 45 سنة عامل، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من "سعيد. س"، 40 سنة خفير بجراج دراجات بخارية، و"غنيم. س. غ" 41 سنة خفير بذات الجراج، لقيامهما باستدراجه لعقار تحت الإنشاء، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته، وإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة على بياض، اعتقادا منهما بقيامه بسرقة دراجة بخارية "توك توك" من داخل الجراج محل عملهما على خلاف الحقيقة.