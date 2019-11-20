مورينيو بقميص توتنهام لأول مرة

قدم نادي توتنهام مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو والذي سيتولي تدريب الفريق اللندني خلفًا للمقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو.



وكان نادي توتنهام قد أعلن صباح اليوم الأربعاء تعيين المدرب البرتغالي مورينيو مديراًا فنيًا للفريق بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.



وأقال نادي توتنهام المدرب الأرجنتيني بوتشيتشينو من منصبه عقب سلسلة النتائج السلبية للفريق اللندني هذا الموسم.



وسيتقاضى مورينيو راتبًا سنويًا يقدر بـ15 مليون جنيه استرليني بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.



وسيعود مورينيو للدوري الإنجليزي بعد غياب لمدة عام حيث ستكون أول مباراة له يوم السبت المقبل أمام وست هام يونايتد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.



وتأمل جماهير توتنهام في استعادة فريقها لتوازنه مجددًا في الحقبة الجديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد والذي أشرف على الكثير من الأندية مثل بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني.