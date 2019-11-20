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"يارب أكون برسم البسمة على وشكم".. أحمد حلمي يوجه رسالة لجمهوره

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:42 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى كل من قام بتهنئته بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".


حيث كتب تغريدة قال فيها: "‎عايز اشكر كل حد افتكر عيد ميلادي، وكل حد قالي كل سنه وانت طيب، وعايز اقولهم إن العيد بيبقي مليون عيد بيكو وبكلامكو الحلو، يارب أكون دايما بقدر ارسم البسمة علي وشوشكوا، و أكون قد المسئولية ويارب أكون دايما محافظ علي حبكوا اللي هو أغلى وأجمل نعمة من ربنا أنعم بيها عليا في الدنيا".


وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أفلام الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم" خيال مآته"، والفيلم تم عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى الماضي، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال،إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، عبد الرحمن أبو زهرة،خالد الصاوي،منة شلبي،بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ودارت أحداث الفيلم على طريقة الفلاش، وظهر حلمي في شخصيتين منهم الجد "يكن"، الذي يبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف التقي حبيبته "باكينام" ، والحيل التي فعلها لجذب انتباهها،ويقوم بالزواج منها، ولكنها تتركه، وبعد فترة طويلة من العمر يكتشف أنها تركته بعدما اكتشفت خداعه لها حيث اهداها عقد أم كلثوم المزيف الذى قام بسرقته فى فترة الخمسينات.
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